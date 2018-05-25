Установлена причина пробок на Московском проспекте в Воронеже

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Жители Воронежа неоднократно жаловались на то, что в час пик на Московском образовываются происходят пробки. Один из местных жителей показал причину проблемы.

Горожанин показал в интернете фотографию, сделанную в вечерний час пик на Московском проспекте. После поворота с березовой рощи ведутся работы, в рамках которых расширяется трасса А-134. Воронежец заявил, что тягачи выгружают землю, тем самым перегораживая все полосы, что и становится причиной заторов.

Фотография воронежца спровоцировала обсуждение проблемы пробок на Московском проспекте в соцсетях. Горожане возмущены происходящим и озадачены вопросом, почему работы по расширению трассы нельзя вести по ночам, чтобы не мешать дорожному движению. Один из пользователей в комментариях заявил, что вовсе не понимает, зачем нужно это расширение. Горожане обратились к дорожникам с просьбой войти в положение водителей, и не мешать движению в час пик.