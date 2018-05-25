Skoda разобрала универсал Fabia до последнего болтика ровно за 1 минуту

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Речь идет о минутном видеоролике, в котором показано, как специалисты разбирают универсал Skoda Fabia Combi. Машину разложили по болтикам после тестов для компании DEKRA.

Речь идет о Skoda Fabia Combi, который два года испытывался журналистами издания Auto Bild. Машина колесила по ЕС, и проехала более 100 000 км, прежде чем оказаться в мастерской и быть разобранной до последнего болтика.

Тестовый универсал Skoda Fabia Combi был собран на предприятии чешской марки в Млада-Болеслав. Сюда же и возвратился автомобиль после испытаний, и здесь он был разобран, и в разобранном виде отправится в один из немецких колледжей, студенты которого попытаются заново собрать транспортное средство.

Уточним, что тесты универсала Skoda Fabia Combi проводились для компании DEKRA. Она представляет собой мониторинговую фирму, которая занимается независимыми экспертизами машин. История модели Skoda Fabia началась в 1999 году. Версия Combi появилась в 2000 году. Сейчас на конвейере стоит третья генерация машины, и производится она с декабря 2014 года.