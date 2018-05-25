Через онлайн-шоурум Renault россияне приобрели 20 000 машин

Сегодня, 12:09

Российский филиал французской машиностроительной компании через свой онлайн-шоурум смог реализовать 20 000 автомобилей с момента запуска интернет-продаж в 2016 году. Проект запустили к моменту выпуска в России кроссовера Renault Kaptur.

Отмечается, что данное направление продаж в Renault получило довольно хорошее развитие. В декабре 2017 года аналитики насчитали 10 000 автомобилей, проданных за время работы проекта, а за последние полгода объем продаж удвоился. В настоящее время наибольшая востребованность зафиксирована у машин SUV-сегмента. Сообщается, что 39% продаж составляет реализация кроссовера Renault Duster, а 36% Renault Kaptur.

На сегодняшний день россияне посредством онлайн-шоурума смогут приобрести все модели бренда, которые только представлены на отечественном авторынке. Кроме того, российские автомобилисты могут купить разнообразные аксессуары и много дополнительных сервисов. Онлайн-шоурум работает по принципу маркет-плейс решений, благодаря чему дилеры всегда могут предоставить актуальные предложения.

С 2017 года клиенты онлайн-шоурума Renault могут пользоваться универсальной платежной системой Яндекс.Касса и возможностью дистанционно оформить кредит. В настоящее время онлайн-шоурум работает в более 100 дилерских центрах компании в 85 российских городах.