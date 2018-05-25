Илон Маск наконец определился с датой премьеры кроссовера Tesla Model Y

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Глава Tesla Илон Маск в Twitter объявил дату премьеры компактного электрического кроссовера Tesla Model Y. Долгожданную модель представят 15 марта 2019 года.

Глава крупной компании Илон Маск ответил на вопрос одного из пользователей Twitter. В результате стало известно, что дебют Tesla Model Y состоится в середине марта следующего года. Ранее представители говорили, что кроссовер представят миру в конце 2018 или середине 2019 года.

Отметим, что автокомпания неоднократно переносила дату выхода кроссовера на электротяге. Причиной тому стали проблемы с производством Tesla Model 3 в кузове седан, которое не могло обеспечить машинами желающих.

Новый внедорожник Tesla Model Y получит основные узлы от Model X, однако авто будет построено на уникальной модульной платформе, которая обеспечит узнаваемый дизайн, а также особые задние двери «крылья сокола».