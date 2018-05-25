LADA «Погремушечка» ездит в Воронеже

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Популярной «вазовской» модели дали оскорбительно-ласкательное прозвище. Необычный автомобиль был замечен на улицах Воронежа.

Воронежские автомобилисты обсуждают в сети, насколько правдивое название дал своему автомобилю LADA местный житель. В городском паблике появились фотографии багажника отечественной модели, на котором красуется ласковая надпись: «Моя погремушечка».

Сразу ясно, что владелец автомобиля намекает на стереотип о российском автопроме, который далек от идеала. Автомобилисты нередко шутят, что российские машины «рассыпаются» на ходу. Тем не менее, некоторые пользователи отметили, что лучше уж купить отечественную LADA, чем брать в кредит дорогие иномарки и годами выплачивать его.

«Ладушка», «Как мило», «Как смотришь за машиной, так ее и называешь», - комментируют воронежцы.