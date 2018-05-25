Умелец построил сногсшибательный радиоуправляемый пикап Ford F-100

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Речь идет об автореставраторе Игоре Лучевникове. Мастер накануне рассказал журналистам о своем мини-пикапе Ford F-100.

Игорь Лучевников увлечен автомобилями с детства, и не только настоящими. Поэтому решил собрать радиоуправляемую модель пикапа Ford F-100. Мастер реставрирует и ремонтирует классические автомобили, и признался, что ничего не смыслил в моделировании, пока не оказался на тематическом форуме моделистов, после которого решил самостоятельно попробовать создать маленький пикап.

Энтузиаста удивило разнообразие вариантов создания модели. По его словам, моделирование стало индустрией, ничем не реальной автомобильной. Как и в случае с настоящими машинами, при желании создать радиоуправляемое авто, можно приобрести любую деталь, причем не только пластмассовую, а металлическую. Кроме того, при наличии определенных навыков и умений, все эти детали можно изготавливать самостоятельно.

Глядя на пикап Игоря, можно понять, насколько старательно мастер работал над моделью. Она очень реалистична, и даже ржавчина на машинке смотрится всамделишно. Однако энтузиаст поясняет, что в работе над этой моделью он был больше дизайнером, но в ближайшем будущем он покажет другую машинку, в разработке которой он выступит инженером.