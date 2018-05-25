«ТОП-5 Авто»‍: LADA Vesta SW и Vesta SW Cross признаны лучшими городскими автомобилями

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Универсал LADA Vesta SW и его кросс-версия Vesta SW Cross названы лучшими в номинации «Компактный городской автомобиль». Награду вручили главному дизайнеру компании «АвтоВАЗ» Стиву Маттину, под руководством которого создавался яркий стиль новинок LADA.

Итоги ежегодной российский премии «ТОП-5 Авто» были подведены 23 мая. За звание лучшего компактного городского автомобиля в этом году с LADA боролись Hyundai Solaris, KIA Rio X-line, Peugeot 308 и Skoda Octavia. Жюри конкурса, в состав которого входят 50 авторитетных автоэкспертов, оценивало новые и значительно обновленные модели, которые появились на российском рынке в 2017 году.

В конкурсе участвовали 73 автомобиля, которых оценивали по пяти критериям: соотношению цены-качества, дизайну, техническим новациям, комфорту и практичности. В категории «Лучший PR-департамент автопроизводителя» награду разделили PR департамент LADA и компания Skoda.

Стоит отметить, что два года назад российский седан LADA Vesta удостоился премии «ТОП-5 Авто» в том же сегменте. С тех пор на отечественном авторынке было реализовано более 170 000 экземпляров LADA Vesta, а теперь семейство модели расширилось универсалом LADA Vesta SW, его внедорожной модификацией LADA Vesta SW Cross и битопливой LADA Vesta CNG, которая ездит как на бензине, так и на метане.