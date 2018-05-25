Спорткар Porsche 911 обзаведется двумя гибридными версиями

Сегодня, 09:15

Ранее немецкий бренд представил первые изображения спорткара нового поколения Porsche 911. Теперь автопроизводитель поделился новой информацией, согласно которой модель получит сразу две гибридные версии.

Одним вариантом гибридной силовой установки для нового поколения Porsche 911 станет аналог двигателя 911 Carrera. Спортивный автомобиль оснастят бензиновым шестицилиндровым двигателем объемом три литра, который генерирует до 340 «лошадей», в паре будет работать электрический мотор производительностью 136 «лошадей». В результате гибридный двигатель будет вырабатывать до 462 «лошадей». В качестве трансмиссии будет предложен вариатор PDK на шесть ступеней.

О втором гибридном моторе технической информации практически нет. В то же время представители Porsche уточнили, что второй гибрид Porsche 911 будет мощнее и расположится между версиями Turbo и Turbo S. Также компания держит в секрете информацию об аккумуляторах, однако ожидается, что запаса хода хватит на 50 км.