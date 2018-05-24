Назван ТОП-8 автомобилей, способных кардинально изменить имидж водителя

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Существует немало автомобилей, которые выглядят гораздо дороже, чем стоят на самом деле, и могут до неузнаваемости изменить имидж владельца. Эксперты рассказали, какие необычные и привлекательные машины можно купить, имея 1 000 000 рублей.

Действительно неординарным автомобилем для России является Maserati Quattroporte. За 1 000 000 рублей в продаже можно отыскать экземпляры 2004-2006 годов. Такие авто оснащаются 4,2-литровым мотором V8 с отдачей в 400 л. с. и «роботом».

В указанную сумму также обойдётся дорестайлинговый Mercedes-Benz CL500, выпущенный в 2006-2010 годах. Под капотом этого «зверя» установлен 5,5-литровый 388-сильный агрегат V8.

Любителям прокатиться с открытой крышей подойдёт родстер Mercedes-Benz SL. Речь идёт о версии с индексом R230, сошедшей с конвейера в 2001-2006 годах. Эксперты отмечают, что из-за возраста авто переживать не стоит, ведь его оборудовали довольно надёжным 306-сильным V8.

В бюджет можно вложиться и при покупке BMW 6-Series, который не утратил привлекательности за десять лет с момента выпуска. За миллион доступен вариант, переживший рестайлинг в 2007 году, с 4,8-литровой «восьмёркой», выдающей 367 л. с.

Также рекомендуется харизматичное купе BMW 8-Series с 300-сильным V12 несмотря на то, что его выпустили уже 25 лет назад. В рейтинг также попали Porsche Boxster, Jaguar XK и Lexus SC.