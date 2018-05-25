Volvo придется увеличить сборку XC40, чтобы справиться со спросом

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Шведские машиностроители отчитались о завидном спросе на кроссовер Volvo XC40. По их данным, марке придется увеличить объемы производства вседорожника, чтобы справиться с ажиотажем.

В пресс-центре компании Volvo Cars сообщили, что уже сейчас на счету кроссовера XC40 нового поколения имеется не менее 80 000 предзаказов. Чтобы удовлетворить спрос на вседорожник, шведы пересмотрят темпы производства модели.

Кроме того, в Volvo Cars рассказали о скором расширении линейки машин марки, которые будут построены на компактном модульном шасси CMA (Compact Modular Architecture). Оно же послужило основой для кроссовера XC40 нового поколения. В ближайшем будущем, на этой же архитектуре построят преемника модели V40. Кроме того, шведы спроектируют на платформе полностью электрифицированную модель.

Построенные на шасси CMA модели Volvo отправятся на глобальный рынок шведской марки. Какой будет новая модельная линейка, производитель пока не уточняет.

Презентация нового Volvo XC40 состоялась в минувшем году. В марте нынешнего года кроссовер признали лучшим автомобилем в Европе. Вседорожник продается в и в России. Стоимость машины в РФ составляет не менее 2 160 000 рублей.