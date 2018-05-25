В России стартовали «живые» продажи экспедиционного УАЗ «Патриот»

Сегодня, 07:00

Ульяновские машиностроители выпустили УАЗ «Патриот», способный справиться с тяжелым бездорожье. Накануне производитель озвучил ценник и подробности транспортного средства.

Накануне был объявлен официальный выход экспедиционного УАЗ «Патриот» на рынок. Автомобиль представили общественности на мероприятии «Ладога Трофи» на Исаакиевской площади в Петербурге.

Внедорожник УАЗ «Патриот» оснащен пакетом Off-Road, а также особым багажником на крыше, лестницей на корме, получил резину BF Goodrich All-Terrain и лебедку. Кроме того, автомобиль оборудован информационно-развлекательной установкой с 7-дюймовым тачскрином и навигатором. Последний имеет загруженные карты России, Украины, Беларуси и Казахстана.

Моторный отсек экспедиционного внедорожника УАЗ «Патриот» занимает 2,7-литровая бензиновая установка, производительность которой составляет 135 л.с. и 210 Нм крутящего момента. Она укомплектована 5-МКПП, имеет раздаточную коробку и подключаемый полный привод.

Стоимость экспедиционного УАЗ «Патриот» составляет не менее 1 039 990 рублей. Машина продается в оранжевом и «болотном» цветах кузова. Дилеры собрали уже 100 предзаказов на внедорожник.