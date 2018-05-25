Салон молодежного купе Hyundai Lafesta рассекретили в сети

Сегодня, 06:00

Дизайн экстерьера 4-дверного купе Hyundai Lafesta перестал быть секретом ещё в прошлом месяце, а шпионские снимки салона появились только сейчас. Их опубликовали китайские автомобильные СМИ.

Судя по фотографиям, новое купе для молодежи получит переднюю панель с «парящим» экраном системы мультимедиа. Кнопки системы автономной парковки и электронного «ручника» появились на центральной консоли, а для отделки сидений дизайнеры выбрали чёрную кожу с тиснением, которую дополнили красные вставки.

Внешне автомобиль похож на концептуальный Hyundai Le Fil Rouge, премьера которого состоялась в Женеве этой весной. Предположительно Hyundai Lafesta построили на усовершенствованной платформе от Elantra. Длина новинки равна 4 660 мм, а колёсная база составляет 2 700 мм.

Купе может оснащаться 1,4- или 1,6-литровым турбодвигателем, который выдаёт 130 или 204 «лошадки» соответственно. Вне зависимости от мотора авто предлагается с 7-диапазонным «роботом».

Также Hyundai Lafesta сможет похвастаться круиз-контролем, функцией предотвращения столкновений, камерой кругового видеообзора, системой мониторинга усталости водителя и беспроводной зарядкой для мобильных устройств. Выпуск модели начнётся будущей осенью в Китае на предприятии Cangzhou Plant.