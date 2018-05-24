"Заряженный" хэтчбек Honda Civic Type R превратился в пикап

Сегодня, 17:06

Японские машиностроители создали «заряженный» пикап на базе высокопроизводительного хэтчбека Honda Civic Type R новой генерации. Автомобиль представлен в рамках мероприятия Test Day, проводимого британским обществом автопроизводителей и дилеров.

Пикап на базе хэтчбека Honda Civic Type R построили специалисты инжинирингового департамента японской марки на ее заводе в Суиндоне. Автомобиль получил название Project P. Машина построена на предсерийной версии дорожной модели. Дизайнеры несколько изменили форму кузова транспортного средства после центральных стоек, и теперь за ними имеется грузовая платформа.

Техническая составляющая пикапа на базе Honda Civic Type R не изменилась. Моторный отсек автомобиля занимает 2-литровая силовая установка линейки VTEC Turbo с нагнетателем. Ее производительность составляет 320 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Агрегат комплектуется 6-МКПП. Первую «сотню» машина набирает за 5,7 с, а порог ее скорости обозначен на отметке в 265 км/ч.

От хэтчбека Honda Civic Type R пикап Project P получил и систему выбора режимов вождения. То есть, автомобиль может быть как комфортным транспортным средством, так и динамичным спорткаром. На массовый конвейер пикап не отправится. Японцы сообщили, что созданный автомобиль будет перевозить садовую технику.