Новый Renault Koleos примерил кузов кросс-купе

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Французский кроссовер Renault Koleos новой генерации показан с кузовом кросс-купе. Автором рендера является художник Ascariss.

Кросс-купе Renault Koleos независимого дизайнера существует только в виртуальном исполнении. Машина не получила революционных изменений внешности, однако обзавелась характерным для купеобразных паркетников силуэтом. Также дизайнер убрал боковую отделку кузова автомобиля.

BMW X6 стал одним из первооткрывателей формата кросс-купе, из-за чего многие машины с таким кузовом напоминают именно о «баварце». То же самое можно сказать о виртуальном Renault Koleos, который с боку напоминает немецкую модель.

В стандартном виде новая генерация Renault Koleos дебютировала в Пекине в 2016 году. Смена поколений сделала автомобиль более оснащенным и продвинутым. Кроме того, французы применили к модели новую фирменную концепцию экстерьера и интерьера марки.

Французы создавали новый Renault Koleos в первую очередь для Китая. Кстати, в этой стране автомобили в формате кросс-купе стремительно набирают популярности. В Европе новый Koleos не может похвастаться хорошими продажами. В прошлом году его купили 13 232 клиента. В то же время китайцы за тот же период приобрели 46 321 такой кроссовер.