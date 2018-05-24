Lexus снова отзывает в России автомобили из-за подушек безопасности

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Японская марка Lexus планирует очередную масштабную сервисную кампанию для России. На этот раз производитель отзывает в стране 3 331 автомобиль. По данным Росстандарта, в этих машинах могут быть установлены проблемные подушки безопасности.

В сообщении регулятора говорится, что сервисная кампания Lexus затрагивает в России модели ES 350, GX 460, IS 250, IS 250C и IS-F. Росстандарт пояснил, что передняя пассажирская подушка безопасности в перечисленных машинах может сработать некорректно во время ДТП.

Опасность подушки безопасности в перечисленных моделях Lexus заключается в ее конструкции. Разрушающийся при срабатывании корпус газогенератора эйрбэга может разбрасывать свои осколки в направлении пассажира и водителя. Они разлетаются на большой скорости, что может нанести увечья всем, кто находится в автомобиле. В рамках сервисной кампании автомобили Lexus подвергнутся проверке на предмет неисправностей в эйрбэгах. В случае их выявления, они будут устраняться за счет производителя.

Подушки безопасности не впервые становятся причиной отзыва японских автомобилей в России. Ранее в мае было отозвано 7,5 тысячи машин Lexus и Toyota.