Сегмент российских легковушек завоевывает рынок

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Специалисты обращают внимание на положительный тренд продаж отечественных легковых автомобилей. В апреле дилеры реализовали в РФ 33,6 тысячи машин (+29,2%) в сравнении с прошлым годом. Самым сильным драйвером данного сегмента отечественного авторынка остается марка LADA.

Апрельский показатель продаж LADA в России составил 32,1 тысячи транспортных средств. Спрос на продукцию отечественного производителя вырос на 30,7%. Вторым в рейтинге расположился «УАЗ», реализовавший в РФ 1,45 тысячи автомобилей с «плюсом» в 2,4%.

Лидером среди моделей на рынке легкового автотранспорта в России остается LADA Vesta. В апреле седан разошелся по стране тиражом в 9 тысяч единиц. Показатели модели улучшились на 46% в годовом сравнении. Далее в списке лидеров идет LADA Granta, разошедшаяся по стране в количестве 8,2 тысячи машин, что на 9% больше, чем годом ранее. Третью позицию занимает LADA Largus с результатом в 4,7 тысячи и «плюсом» в 94,3%.