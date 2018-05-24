Продажи Haval в России в апреле "взлетели" на 46%

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В минувшем месяце россияне приобрели 211 автомобилей Haval, что на 46% больше относительно апреля минувшего года. За четыре месяца продажи бренда выросли на 37% в годовом сравнении и достигли 703 единиц, сообщает «АВТОСТАТ».

В пресс-службе российского подразделения Haval объявили прирост продаж расширением дилерской сети марки. За январь-апрель у компании появилось шесть новых дилерских центра и три сервисных центра в России.

Помимо этого, производитель расширил модельную линейку, запустив продажи кроссовера Haval H6 Coupe и новой модификации Н9 на "тяжелом" топливе, которая серьёзно подтянула спрос на этот внедорожник. Однако российским бестселлером марки по-прежнему является среднеразмерный SUV под названием Haval H6.

Данный автомобиль можно купить в двух комплектациях по цене от 1 119 900 до 1 369 000 рублей. Линейка двигателей модели представлена 1,5-литровым бензиновым и 2,0-литровым дизельным агрегатами с турбонаддувом. Покупатели также могут выбирать между «механикой» и «автоматом», передним и полным приводом.

В компании отмечают, что Haval H6 пользуется высоким спросом благодаря богатому оснащению, высокому качеству сборки и практичности. Кроме того, его основные конкуренты обходятся дороже.