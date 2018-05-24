Уже не кроссовер: Представлен новый внедорожник BMW X5

Сегодня, 14:07

Новое поколение кроссовера BMW X5 официально презентуют уже в нынешнем году. Пока компания решила подразнить поклонников, опубликовав видеозапись с закамуфлированной новинкой.

Хотя на ролике не удастся детально рассмотреть дизайн нового BMW X5, камуфляж не мешает оценить динамику внедорожника. Также видно, что автомобиль получит подвеску, перенастраивающуюся под дорожные условия при помощи специальной кнопки. Таким образом, модель прекрасно сможет справляться с ездой по песку, гравию, камням, снегу и другим поверхностям, поэтому её по праву можно назвать внедорожником.

Новый BMW X5 тестируют в различных климатических и дорожных условиях на полигонах компании в Мирамасе, на гоночных треках Талладега и Нюрбургринг, в американских пустынях и в Арьеплуге, Швеция.

Согласно данным BMW Blog, кроссовер построили на платформе CLAR. Автомобиль приводится в движение 2,0-литровым бензиновым турбомотором с четырьмя цилиндрами мощностью 252 лошадиные сил или 231-сильным «турбодизелем» аналогичного объёма.

Кроме того, для новинки будут доступны рядные 6-цилиндровые агрегаты объёмом 3,0 литра и «топовый» 4,4-литровый V8, выдающие 462-600 л. с. Отметим, что пока данная информация не получила официального подтверждения.