Тизеры нового седана Geely Emgrand SL показали в сети

Сегодня, 05:00

Китайцы готовят к выходу новый седан Geely. Накануне разработчики показали тизерные изображения новинки и пообещали, что в КНР силовую линейку автомобиля представят два турбированных мотора.

Новый седан Geely еще не имеет названия, и получил заводской индекс A06. При этом ранее СМИ распространяли фотографии машины, которые появились в базе китайского Минпрома. На снимках автомобиль имел шильдики Emgrand SL. Можно предполагать, что новый седан получит именно такое название.

Экстерьер седана Geely соответствует новой фирменной концепции производителя. Ожидается, что машина получит габариты 4680х1785х1460 при колесной базе размером 2670 мм. Предполагается, что китайцы строят седан на платформе Geely, а не Volvo.

Для рынка КНР новый седан Geely A06/SL может получить стартовый ценник в 69 800 юаней (673 000 рублей). Для сравнения, модель Emgrand GL продается в Китае минимум за 78 800 юаней (760 000 рублей).

На китайском рынке силовую линейку нового седана Geely представят турбированные бензиновые моторы объемом 1.0 и 1,4 л тягой 136 и 133 л.с. соответственно. Продажи машины могут начаться в КНР в третьем квартале текущего года.

Ранее сообщалось, что в нынешнем году в России появятся кросс-хэтч Geely Emgrand GS, обновленные кроссовер Emgrand X7 и седан Emgrand 7. Также в РФ в 2018 году может приехать вседорожник Atlas с 1,8-литровым турбодвигателем.