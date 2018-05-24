В Россию едет новый, но более дешевый Ford EcoSport

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В России начался приём заказов на новую генерацию компактного кроссовера Ford EcoSport. После смены поколения автомобиль получил полноприводную версию и гидромеханическую автоматическую трансмиссию.

Новый Ford EcoSport отличается более крупной радиаторной решёткой, увеличенными фарами со встроенными ДХО, иным задним бампером и новыми дисками. Что касается оформления интерьера, то дисплей системы мультимедиа разместился над воздуховодами, а на приборной панели стало меньше физических кнопок.

Также автомобиль получил более комфортные сидения. Все комплектации кроссовера Ford EcoSport, в том числе начальная, могут похвастаться большим комплектом электронных помощников.

Переднеприводная версия получила новый 1,5-литровый двигатель, выдающий 123 лошадиные силы. Кроме того, 148-сильный мотор объёмом 2,0 литра теперь может работать в паре с автоматической КПП. Модель подготовили к российским климатическим условиям, добавив электроподогрев на форсунки омывателя.

Новый кроссовер Ford EcoSport обойдётся минимум в 959 000 рублей, тогда как цены на полноприводный вариант начинаются от 1 229 000 рублей. За самую дорогую версию модели просят 1 235 000 рублей. Интересно, что цены на дорестайлинговый кроссовер начинаются с отметки в 972 000 рублей.