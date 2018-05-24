Aston Martin DB5 Джеймса Бонда уйдет с молотка за 1,2 млн фунтов

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Моторный отсек спорткара Aston Martin DB5 Джеймса Бонда занимает 4-литровый бензиновый агрегат тягой 285 л.с. По словам организаторов торгов, автомобиль может уйти с молотка за 1,2-1,6 млн фунтов стерлингов.

Уточним, что речь идет о спорткаре Aston Martin DB5, в 1995 году задействованном в съемках киноленты «Джеймс Бонд 007: Золотой глаз». Продажей автомобиля занимается аукцион Bonhams.

Коллекционеры считают Aston Martin DB5 одним из самых желанных и узнаваемых ретромобилей, выпущенных в Великобритании. На это в некотором смысле повлиял Джеймс Бонд.

Продаваемый Aston Martin DB5 был собран в 1965 году. В фильме о Джеймсе Бонде за руль спорткара сел актер Пирс Броснан. Машина выставляется на торги второй раз. В первый раз ее в 2001 году купил бизнесмен Макс Рид за 200 000 долларов.

285-сильный мотор разгоняет спорткар Aston Martin DB5 до «сотни» за 6,5 с. Порог скорости автомобиля обозначен на отметке в 230 км/ч.

К слову, недавно Aston Martin выпустила для нового фильма о Джеймсе Бонде спорткар DB10. Автомобиль вышел тиражом в десять единиц. Основой для него послужила модель V8 Vantage. При этом для спецагента машине увеличили колесную базу. Моторный отсек авто занимает 4,7-литровая бензиновая установка. После съемок киноленты уцелели только три спорткара.