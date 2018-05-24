«АвтоВАЗ» спустя 20 лет возобновил экспорт LADA в Чили

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«АвтоВАЗ» продает в Чили трехдверный LADA 4х4, а также модели Kalina Cross, Granta в кузове седан и Largus в формате фургона. Всего российский автогигант намерен продать в 2018 году в южноамериканской стране до 400 машин.

Производитель сообщил, что дилерский центр LADA был открыт в Сантьяго, столице Чили. В пресс-релизе «АвтоВАЗ» отмечено, что он возобновил продажи своей продукции в южноамериканской стране после 20-летнего перерыва.

Компания «АвтоВАЗ» также проинформировала, что дилерский центр LADA в Сантьяго не будет единственным для марки в Чили. Ожидается, что ее импортер откроет в стране еще три точки по продаже автомобилей российского бренда в 2018 году.

«АвтоВАЗ» в мае также официально заявил о возобновлении продаж автомобилей LADA в Тунисе. В Африке теперь продаются внедорожники 4x4 Urban. Для этого отечественный автогигант сотрудничает с компанией Artes, которая уже является партнером Renault, Nissan и Dacia.

Сейчас «АвтоВАЗ» экспортирует машины LADA в 30 стран. В течение минувшего года производитель экспортировал 24 тысячи автомобилей.