Серийная версия «народного» Volkswagen Tharu‍ в точности повторяет концепт

Сегодня, 18:09

В сети появились официальные изображения нового кроссовера Volkswagen Tharu. Судя по ним, серийный автомобиль будет выглядеть в точности как концепт-кар. Новинка ориентирована на Китай, однако может добраться и до российского рынка.

В модельной линейке немецкой марки новый автомобиль окажется ниже Tiguan, разумеется, он будет доступнее «старшего брата». Новинка имеет такие габариты: 4453х1841х1620 мм, а колёсная база равна 2 680 мм. Новый Volkswagen Tharu унаследовал от Skoda Karoq платформу и моторную гамму. В неё входят 1,2- и 1,4-литровые турбированные двигатели, выдающие 116 и 150 «лошадок» соответственно.

Моторы сочетаются с 6-скоростной «механикой» или 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией DSG. Для китайского рынка автомобиль вряд ли получит полноприводную модификацию, однако в других странах такой вариант может появиться.

«Народный» Volkswagen Tharu оснащается светодиодными фарами, системой курсовой устойчивости, камерой кругового видеообзора, адаптивным круиз-контролем, системой предотвращения столкновений и мультимедийным центром.

Сборку модели организуют уже в августе на СП Volkswagen и SAIC. В продажу новый кроссовер Volkswagen Tharu должен поступить к осени текущего года.