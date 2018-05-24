Воронежцев призывают смириться с сумасшедшим ростом цен на бензин

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Жители Воронежа продолжают возмущаться по поводу ценников на бензин, которые растут в городе чуть ли не еженедельно. При этом, рост стоимости топлива наблюдается на всех АЗС. Отличается только скорость, с которой у каждой из компаний, меняется прайс на горючее.

Ситуация с бензином является предметом бурных обсуждений в соцсетях. Пользователи интернета возмущаются по поводу подорожаний горючего. Некоторые пишут, что уже не знают, чего ожидать, и не удивятся, если стоимость топлива будет расти каждый день. Также общественность переживает за то, что на фоне роста ценника на бензин, то же самое начнет происходить с продуктами.

По мнению некоторых пользователей интернета, на рост стоимости бензина повлияли выборы президента России, жадность поставщиков горючего, экономические факторы как внутри России, так и в мире в целом, колебания на бирже и другие факторы.

Один из пользователей интернета, похоже, спокойно смотрит на ситуацию с бензином. Он подметил, что как бы не дорожали в России транспорт и топливо, а автомобилей меньше не становится. По словам гражданина, «главное стабильность», и с происходящим нужно просто смириться.