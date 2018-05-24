Китайский кроссовер Changfeng Mattu с салоном от Mercedes выходит на рынок

Сегодня, 11:12

Китайская компания Changfeng объявила старт продаж нового кроссовера Mattu и раскрыла основные характеристики модели. Новинка в Китае доступна по цене от 116 800 до 158 800 юаней или от 1 126 775 до 1 531 951 рублей.

Габариты новинки следующие: длина – 4 696 мм, ширина – 1 906 мм, высота – 1 709 мм, колесная база – 2 700 мм. Салон роскошной модели полностью повторяет стилистику немецких моделей Mercedes-Benz премиального класса. В интерьере нового Changfeng Mattu есть система навигации, комплекс мультимедиа Baidu CarLife с системой голосового управления.

В списке оснащения нового роскошного кросса числятся датчики давления в шинах, датчики парковки, система кругового обзора, система контроля полосы движения, шесть подушек безопасности. Под капотом кроссовера Changfeng Mattu установлен двигатель объемом 1,6 литра, который генерирует до 200 «лошадей». В качестве трансмиссии предлагают вариатор или «механику» на шесть скоростей.