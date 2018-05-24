Назван ТОП-10 самых популярных автомобилей на рынке США‍

Сегодня, 10:07

Эксперты агентства Focus2Move составили рейтинг самых популярных авто на рынке США. С января по апрель в этой стране автодилеры продали 5 485 828 машин, что на 0,5% лучше результата годичной давности.

На американском рынке лидерство удерживает пикап Ford F-Series, чьи продажи по итогам четырёх месяцев составили 287 295 единиц. В апреле выбор на таком автомобиле остановили 73 104 человека, что на 3,5% больше, чем в том же месяце 2017 года.

На второй позиции Chevrolet Silverado с продажами в 180 548 единиц с начала года и 45 003 единицы в апреле (+12,1%). Замыкает «тройку» лидеров Ram pick-up, который приобрели 143 216 американцев, из них в прошлом месяце такую машину купили 39 252 автолюбителя (-9,4%).

В ТОП-5 также попали кроссоверы Nissan Rogue и Toyota RAV4, чьи продажи в Штатах за январь-апрель составили 139 785 и 122 466 единиц соответственно. Далее разместились японские Toyota Camry (120 615 ед.), Honda Civic (110 548 ед.) и Honda CR-V (110 369 ед.), американский кроссовер Chevrolet Equinox (109 752 ед.) и, наконец, Toyota Corolla (103 716 ед.).