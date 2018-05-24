Редкую «Волгу»-красотку заметили на дороге в Воронеже

Сегодня, 08:51

Роскошную раритетную «Волгу» в идеальном состоянии засняли на дорогах Воронежа. Снимки легендарного автомобиля ГАЗ-21 опубликовал Ванек Хаустов в одном из городских сообществ в социальных сетях.

Под фотографией с раритетной «Волгой» житель Воронежа похвалил владельца: «Владелец супер!». Другие пользователи сети поддержали Хаустова, поскольку автомобиль находится в идеальном состоянии, несмотря на возраст. Согласно снимку, ГАЗ-21 выглядит и вовсе как новый. Пользователи предположили, что владелец очень бережливо относится к раритетном авто.

Отметим, что производство легендарной «Волги» осуществлялось на Горьковском автомобильном заводе с 1956 по 1970 год. На снимке представлена модель первой серии ГАЗ-21. Тогда авто предлагали в двухцветном окрасе, который удалось сохранить владельцу. На данный момент цены на подобную «Волгу» очень разнятся и зависят от состояния авто. В России можно приобрести ГАЗ-21 по цене от 300 000 до 2 000 000 рублей.