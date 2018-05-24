NYT: Apple и Volkswagen готовят беспилотный автомобиль

Сегодня, 09:09

Накануне производитель электроники Apple и крупнейший автопроизводитель Volkswagen заключили договор, согласно которому компании будут трудиться над созданием нового беспилотного автомобиля, предназначенного для сотрудников Apple.

По предварительным данным, им окажется Volkswagen T6 Transporter с установленным автономным управлением. Ранее с подобным предложение производитель iPhone обращался к BMW и Mercedes-Benz, однако компаниям не удалось прийти к общему знаменателю и работы по проекту свернули.

Как отмечают в пресс-службе Volkswagen, у компании есть собственный отдел, который уже более 4 лет занимается исследованиями в сфере беспилотных машин. Примерно 2 года назад отдел насчитывал более 1000 человек, но в прошлом году в подразделении произошли сокращения на несколько сотен работников.

Стоит отметить, что по данным The New York Times, немецкий автопроизводитель сильно отстаёт в этой сфере, если сравнивать его с другими крупными компаниями, которые уже принялись к тестированию беспилотных машин.