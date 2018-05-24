В России с 2019 года появится единая электронная база автомобилей

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В связи с переходом на электронные ПТС в России было решено создать единую электронную базу автомобилей е-ОТТС. Это позволит исключить коррупционные факторы, которые мешают выводу машин на рынок.

Замглавы Росстандарта Алексей Кулешов сообщил, что Россия перейдет на единую электронную базу авто е-ОТТС. Ранее было решено ввести электронные паспорта авто, а теперь ведомство выдвинуло инициативу создания электронной базы и электронного формата ОТТС. Выдачу одобрений начнут осуществлять уже 1 января следующего года.

Благодаря созданию единой электронной базы ведомства смогут отслеживать авто, которые были собраны в России. Кроме того, это позволит избежать коррупционных факторов, которые препятствуют появлению авто на рынке.

ОТТС – документ авто, содержащий всю информацию о техническом оснащении авто. Документ выдается на заводе и является подтверждением того, что модель прошла все испытания и обладает безопасной конструкцией.