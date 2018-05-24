«Кортеж» под брендом Aurus приедет в Женеву

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Европейская презентация марки Aurus, под которой выпустят российские авто проекта «Кортеж», состоится в марте будущего года в рамках Женевского автосалона. Об этом журналистам рассказал генеральный директор компании Франц Герхард Хильгерт.

Накануне в Москве прошла премьера Aurus, в которой принимал участие глава Минпромторга Денис Мантуров, а для европейского рынка бренд презентуют в следующем году в Женеве. Отметим, семейство включает в себя минивэн «Арсенал», седан и лимузин «Сенат», а также внедорожник «Комендант», работу над которым завершат к концу года.

Свои имена автомобили получили в честь кремлёвских башен. Название Aurus происходит от слов Aurum и Russia. Кроме того, проект «Кортеж» предусматривает создание мотоцикла сопровождения. Приём заказов на российские автомобили стартует уже 29 августа. До первых покупателей машины доберутся в начале 2019 года.

Продавать такие модели планируется не только в РФ, но и в арабских странах, Азии, Южной Америке и Европе, однако экспортные поставки начнутся не раньше конца 2020 года. Ранее президент России Владимир Путин отметил, что купить такие авто смогут люди с любым уровнем достатка.