Ferrari построила эксклюзивный спорткар SP38

Сегодня, 07:00

В рамках акции One-Off марка Ferrari выпустила единственный спорткар SP38 для «самого преданного клиента». Владелец уникального авто уже получил от него ключи на гоночном треке Фиорано.

Публичная презентация единственного в мире Ferrari SP38 пройдёт 26 мая 2018 года на конкурсе элегантности Concorso d'Eleganza Villa d'Este. Новинку построили на основе Ferrari 488 GTB, под капотом которого скрывается 670-сильный бензиновый турбомотор V8 объёмом 3,9 литра.

Сотрудники подразделения Ferrari Design Centre поработали над внешним видом модели. Источниками вдохновения для них послужили Ferrari F40 и Ferrari 308 GTB. Новый Ferrari SP38 примечателен уникальными фарами, при этом ходовые огни перенесли на бампер.

С Ferrari F40 новинку роднит похожая крышка мотора с «рейками», расположившимися поперёк. Кузов автомобиля окрашивали в три слоя. Помимо этого, упоминания достоит оригинальный спойлер сзади.

Салон Ferrari SP38 пока не был рассекречен, однако над ним трудились мастера из Tailor Made. В компании позиционируют уникальный автомобиль как «великолепный суперкар», в котором можно увидеть инновации и красоту моделей Ferrari.