Ford Focus вошёл в ТОП-10 европейских бестселлеров

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В апреле Ford Focus актуального поколения попал в «десятку» самых продаваемых машин в Европе, сообщает «АВТОСТАТ», ссылась на подсчёты организации JATO Dynamics. Наиболее востребованной моделью на авторынке ЕС по-прежнему является Volkswagen Golf с 39 356 авто (+13%).

Реализация Renault Clio увеличилась на 3% в годовом сравнении и достигли 27 322 машин, что позволило модели занять второе место по Европе. На третьей строчке по итогам прошлого месяца оказался Volkswagen Polo, который разошёлся тиражом в 36 339 экземпляров, что на 6% превышает результат за тот же месяц 2017 года.

Далее следует Ford Fiesta, который купили 23 774 европейца, что соответствует росту на 32% относительно показателя годичной давности. Пятую позицию занимает Peugeot 208 с результатом в 20 815 проданных автомобилей (+6%).

В ТОП-10 популярнейших в ЕС машин также попали немецкий Volkswagen Tiguan (20 003 ед.; +1%), румынский Dacia Sandero (19 223 ед.; +20%), французский Renault Captur (18 694 ед.; +14%), чешская Skoda Octavia (18 616 ед.; +7%) и американский Ford Focus (18 560 ед.; +19%).