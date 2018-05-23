Озвучена информация о новом поколении KIA Ceed для России

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Авторынок России пополнится хэтчбеком KIA Ceed нового поколения в третьем квартале нынешнего года. Накануне были раскрыты подробности ОТТС на автомобиль, появившегося на сайте Росстандарта.

Документ указывает на то, что новая генерация хэтчбека KIA Ceed получит для российского рынка два агрегата объемом 1,4 и 1,6 л производительностью 100 и 128 л.с. соответственно. Первый мотор комплектуется 6-МКПП, второй сочетается с 6-диапазонной гидромеханической АКПП.

Также силовая линейка хэтчбека KIA Ceed нового поколения теперь представлена 1,4-литровым мотором GDI отдачей 140 л.с. и 242 Нм крутящего момента. Он сочетается с 7-РКПП с двумя сцеплениями.

В список оснащения нового KIA Ceed для России входят: система удержания в полосе, функция предотвращения столкновений, стеклянная крыша, датчики давления в шинах, адаптивный круиз-контроль, электрический обогрев лобового стекла, парковочный ассистент.

Для рынка России новый KIA Ceed станет на конвейер калининградского предприятия «Автотор». Стоимость автомобиля будет названа в течение будущего лета.