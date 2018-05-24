В сети появились шпионские фото кросс-купе от Changan

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В объективы фотошпионов попал купеобразный кроссовер, кузов которого скрывает камуфляж. По данным китайского издания Autohome, сфотографировать удалось Changan CS85, который заполнит нишу между моделями CS75 и CS95.

Предварительно сообщается, что в роли «донора» для новинки выступит CS75. На сегодняшний день ни о габаритах, ни о технических характеристиках грядущего кросс-купе ничего неизвестно. Презентация Changan CS85 ожидается в конце 2018 или начале 2019 года.

Недавно в Поднебесной обновился кроссовер Changan CS75, его дизайн экстерьера и интерьера затронули радикальные изменения. Не исключено, что моторную гамму новый CS85 также позаимствует у «донорского» автомобиля.

Сейчас CS75 можно купить в Китае с 4-цилиндровым бензиновым наддувным агрегатом объёмом 1,5 литра, который развивает 178 лошадиных сил. В тандеме с двигателем может трудиться 6-ступенчатая механическая или автоматическая трансмиссия.

Отметим, что купеобразные кроссовер продолжают набирать популярность на китайском рынке. Подобные авто уже продают бренды Honda, Mazda, Venucia, Borgward и Dongfeng. В обозримом будущем кросс-купе должны выпустить также Geely и Bisu.

В настоящее время в РФ Changan предлагает модель CS35 с ценником от 799 900 рублей и дорестайлинговый CS75 стоимостью от 1 211 660 рублей.