Honda Civic с полным приводом тюнеры превратили в бешеную тележку

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Американские энтузиасты решили повеселиться и взялись за довольно необычный проект. Тюнеры решили приделать к полноприводному универсалу Honda Civic Wagon колёса от магазинной тележки.

Видеоролик с результатами работы над автомобилем был опубликован на канале BoostedBoiz на видеохостинге YouTube, где собрал уже более 170 000 просмотров. Вместо стандартных задних колёс некогда полноприводный Honda Civic Wagon получил миниатюрные колёсики от тележки из супермаркета

Таким образом, получилась идеальная машина для того, чтобы вертеться вокруг собственной оси. Правда, теперь Honda плохо справляется с поездками по прямой, зато умельцы как следует развлеклись. Тестовые заезды продолжались до тех пор, пока у авто не стёрлась резина.

Отметим, что подобную машину раньше создала команда Hoonigan. За основу был взят универсал Volvo V60, который в конце превратился в сумасшедший «пончикомобиль». У машины отрезали заднюю часть, а её место занял трубчатый каркас с колёсиками от тележки. Кроме того, автомобиль получил особый ручной тормоз и новый компактный топливный бак.