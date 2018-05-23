Представлен обновленный кроссовер KIA Sportage

Сегодня, 16:08

Рестайлинговый KIA Sportage‍ не только преобразился внешне, но и обзавелся новым оснащением. К примеру, автомобиль впервые оборудовали «мягкой» гибридной силовой установкой.

Корейцы полностью рассекретили обновленный KIA Sportage. Кроссовер доберется до европейского рынка в третьем квартале текущего года. Прайс на автомобиль пока не называется.

Обновленный KIA Sportage оптикой похож на новый Cerato, ранее представленный в Детройте. Корейцы отказались от противотуманных огней «кубики льда», и на их месте расположились осветители иной формы. Также автомобиль получил иные воздухозаборники и радиаторную решетку. Кроме того, паркетник обзавелся новыми бамперами и выхлопной системой.

Для обновленного KIA Sportage также предусмотрены: модернизированная защита днища, колесные диски на 16,17 и 19 дюймов, иная приборная панель, улучшенная мультимедийная система с крупным тачскрином, спортивные кожаные кресла.

Обновленный KIA Sportage получил комбинированную силовую установку, функционирующую по схеме mild hybrid. Она состоит из турбодизельной «четверки», взаимодействующей с 48-вольтовой электросетью. По словам разработчиков, такое решение сделало автомобиль экономнее в плане расхода топлива, и безопаснее для окружающей среды.

Силовую линейку обновленного KIA Sportage покинул 1,7-литровый CRDi. На смену ему пришел 1,6-литровый U3 CRDI тягой 115 или 136 л.с.