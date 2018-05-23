Водители Владикавказа теряют колёса на опасных городских дорогах

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Жители Владикавказа прислали в паблик, посвящённый событиям Республики Северная Осетия, видео и фотографии, которые демонстрируют ужасное состояние дорог.

На ролике можно увидеть, что вдоль обочины стоят несколько машин со спущенными шинами. Причём оператор споткнулся и едва не упал в яму на дороге, которую трудно заметить из-за лужи. Уточняется, что видео было снято во Владикавказе на улице Весенней.

Пользователи также прислали снимки, где видны повреждения на покрышках. Кроме того, один из горожан измерил глубину ямы, она оказалась около 19 см.

В комментариях люди возмутились качеству дорожного полотна, что создаёт угрозу для водителей. Многих заинтересовало, куда идут те средства, которые поступают в бюджет из дорожного налога. Также пользователи посоветовали пострадавшим обратиться в Госавтоинспекцию.