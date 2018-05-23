Bugatti выпустила юбилейный Chiron за 205 млн рублей

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Bugatti собирает Chiron вручную с конца 2016 года, и накануне работники из Молсхайма, отмечают важную производственную веху. Марка Volkswagen Group построила 100-й Chiron для миллиардера с Ближнего Востока, в частности, с Аравийского полуострова.

Ежегодно собирается около 70 гиперкаров, и этот автомобиль полностью настроен в соответствии с предпочтениями владельца. Клиент решил заказать модель с темно-синим окрасом - первым Chiron в таком оттенке. Цвет отлично контрастирует с красной боковой линией Bugatti, дополненной тормозными суппортами, окрашенными в подобный оттенок. Салон также выполнен в красных цветах.

Стоимость уникального гиперкара составляет около 3,34 миллиона долларов (205 265 197 рублей), что на 300 000 долларов больше, чем стоит стандартный Chiron в Соединенных Штатах. У Bugatti очень оживленное производство, так как более 300 человек заказали замену Veyron, что заполнило книгу заказов.