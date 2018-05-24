Lamborghini выпустит кроссовер Urus на гоночную трассу

Сегодня, 04:00

Компания Lamborghini снова вывела кроссовер Urus на трек, но не для испытаний, а ради участия в гонке Super Trofeo Europe. Судя по снимкам, автомобиль получил уникальный дизайн и дополнительную светотехнику.

Как пишет издание Motor1, кроссовер Lamborghini Urus пока выступит только в качестве пейс-кара. Пока о характеристиках этой машины неизвестно ничего, компания только опубликовала официальные фотографии.

На авто появились стильные чёрные полосы, спонсорские логотипы и другие наклейки, к примеру, надпись Lead Car. В нынешнем году гонщики Super Trofeo Europe впервые выступят на обновлённом Huracan Super Trofeo Evo. Автомобиль комплектуется 5,2-литровым мотором V10, выдающим 612 лошадиных сил, и 6-скоростной трансмиссией.

Напомним, в планы Lamborghini на кроссовер Urus входит установка рекорда на Нюрбургринге. Хотя автомобиль должен был попытаться преодолеть трассу за наименьшее время этой весной, испытаний пришлось перенести из-за непогоды.

Отметим, что конкурент модели в лице Bentley Bentayga собирается покорить холм Пайкс-Пик. Эксперты предполагают, что Lamborghini Urus также может себя проявить на ралли «Дакар» или других гонках для внедорожников.