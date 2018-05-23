Автомобилист из Камчатки купил фуру с прицепом долгов

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Житель Камчатки купил фуру, за которой числился огромный долг. Неприятную новость мужчине сообщили в управлении ФССП России по Камчатскому краю, когда тот приехал оформлять документы на транспортное средство.

Автомобилисты усть-большерецкого района полуострова Камчатки Купил машину, но по приезду в ГИБДД он узнал, что бывший владелец являлся должником, а машина находилась под арестом. Стоит отметить, что найти продавца так и не удалось, он выключил телефон, а сотрудникам полиция не удалось его обнаружить по месту прописки. В результате новому владельцу пришлось оплатить долг 40 000 рублей и только тогда он смог завершить регистрацию транспортного средства.

Пользуясь случаем, представители Госавтоинспекция напоминают, что подобные ситуации не являются чем-то редким, зачастую владельцы при продаже машины не уточняют, что на ней имеется какой-то долг. Поэтому покупатель должен сам проверять наличие задолженности через специальный сервис.