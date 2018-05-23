Официально: с июля цены на бензин и ДТ снизятся

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Правительство РФ наконец-то повлияло на рост цен бензина и дизельного топлива, в связи с чем акцизы с 1 июля этого года будут не повышены, как ожидалось, а наоборот понижены. В результате, ставка за тонну бензина снизится на 3 000 рублей, если сравнивать нынешними показателями. Что касается дизельного топлива, то цены на него упадут на 2 000 рублей за тонну.

Стоит отметить, что данная снижение очень заметно повлияет на стоимость бензина и ДТ. На данный момент ставка за тонну АИ-95 составляет 11213 рублей, а за тонну дизельного горючего - 7 665 рублей. Ранее эксперты сообщали, что по предварительным данным, с 1 июня акцизы повысится до 11 892 и 8 258 рублей соответственно, однако правительство учло ситуацию на рынке и приняло необходимые меры. В результате, благодаря новым рамкам и смене курса, стоимость тонны бензина составит 8 200 рублей, а ДТ - 5 600 рублей.

В Минфине подчеркивают, что данная мера является экстренной и приведет к потере 105 миллиардов рублей из региональных дорожных фондов, однако они получат дополнительно финансирование из бюджета.