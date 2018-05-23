"Кортеж" Путина может стать электрокаром

Сегодня, 13:16

Лимузин бренда Aurus могут сделать полностью электрическим. Кроме того, вскоре выйдет внедорожник «Комендант», который, как ожидается, станет самым продаваемым среди моделей проекта «Кортеж». Разработка «народной» машины должна завершится в 2019 году.

В Москве состоялась презентация марки Aurus, под которой планируется продавать автомобили «Кортеж». В мероприятии принимал участие Денис Мантуров, министр промышленности и торговли. Чиновник отметил, что новый внедорожник будет базироваться на той же платформе, которую используют другие машины семейства. Руководство марки рассчитывает, что SUV станет массовым продуктом.

Прототип внедорожника «Комендант» будет готов к концу текущего года, а в следующем году выпустят товарный вариант. На конец 2020 года намечен запуск экспортных продаж модели. Также Мантуров добавил, что в будущем автомобиль может стать полностью электрическим.

Как рассказал господин Мантуров, к настоящему моменту компания Sollers уже подтвердила тот факт, что автомобили Aurus будут выпускать на мощностях УАЗ и предприятии в Набережных Челнах.

В линейку Aurus, помимо внедорожника, вошли минивэн «Арсенал», а также седан и лимузин «Сенат». Название марки было образовано путём сложения начальных слогов от слов Aurum и Russia. Принимать заказы на автомобили проекта начнут 29 августа нынешнего года. Кроме того, по данным Минпромторга, шасси моделей Aurus спроектированы таким образом, что установить под капот авто электродвигатель не составит труда. Такая версия "президентских" автомобилей будет представлена уже через несколько лет.