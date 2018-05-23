Воронежцы обсуждают «мастера» автомобильной электроники

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Жители Воронежа в социальных сетях высмеяли фотографию с подписью «Доверься мне, я электрик». Снимок в очередной раз доказывает, что у фантазии автомобилистов нет границ.

Фотография появилась в группе «Местоположение ДПС Воронеж- МДПС AUTO NEWS VRN» в социальной сети «ВКонтакте». На снимке видно, что снимок сделан в салоне автомобиля, возможно, иностранного производства. Сбоку рулевого колеса, там, где должен быть замок зажигания, заметны провода, к которым прикреплен выключатель.

Никаких пояснений по поводу «конструкции», представленной на фотографии, нет. Даже сами пользователи соцсетей озадачены увиденным. Один из участников сообщества написал в комментариях «Все верно зажигание и стартер!». Другой пользователь даже узнал выключатель, и написал название модели в обсуждении к снимку.

Действительно не ясно, зачем автомобилист прикрепил к проводам обычный бытовой выключатель. Возможно, при нажатии на одну из его кнопок, заводится двигатель, однако непонятен смысл такого «тюнинга». Можно предположить, что снимок был сделан ради шутки во время ремонта или переоборудования машины.