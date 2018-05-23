Бомж и Genesis: В Воронеже показали блеск и нищету России

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В соцсети Instagram фотограф Сергей разместил снимок воронежского двора, где можно увидеть премиальный автомобиль и кучи мусора. Автор фото отметил, что в одном кадре он запечатлел всю Россию.

Сергей занимается съемками архитектуры, производственных процессов, строительных и промышленных объектов. Недавно фотограф опубликовал кадр с двором, который, судя по геолокации, был сделан в Воронеже.

На фото выделяются три основных объекта. Рядом с дорогостоящей машиной корейской марки Genesis с московскими регистрационными знаками разместились переполненный мусорник и спящий прямо на земле человек.

«Вся Россия в одном фото. Слева в центре на травке отдыхает персонаж. Там ещё есть запах, но его не передать», – рассказал в подписи к фотографии Сергей. Сфотографировав этот двор в Воронеже, мужчина хотел наглядно показать, что Россия является страной контрастов.