Российские дизайнеры показали «Волгу» будущего

Сегодня, 06:00

Художники Сергей Ходырев и Александр Шторм решили представить общественности свое видение отечественной «Волги». Дизайнеры показали рендеры машины, и «физического» воплощения у нее пока нет.

Дизайнеры решили изобразить «Волгу» с удлиненным кузовом. По мнению художников, именно так бы выглядела машина, если бы ее выпуск не свернули в 2008 году.

В прошлом году отечественные машиностроители заявили, что «Волга» может быть возрождена. Однако, даже если это и случится, то ждать выхода седана не стоит, так как под этим брендом могут вывеси на рынок коммерческий фургон. В компании «Группа ГАЗ» пояснили, что рынок России и так перенасыщен легковым транспортом, поэтому производитель не видит смысла делать упор на этот сегмент в вопросе возрождения «Волги».

Александр Шторм и Сергей Ходырев уже знакомы публике по своим работам. К примеру, первый художник ранее показывал рендеры прототипа, который назвал «Волга-2020». Второй энтузиаст получил известность благодаря виртуальному прототипу LADA Concept 01.