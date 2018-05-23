Peugeot покажет новый концепт на автосалоне в Париже

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Французский автопроизводитель Peugeot осенью на автовыставке в Париже представит новый прототип. Такой информацией с изданием Autocar поделился Жан-Филипп Импарато, гендиректор бренда.

По словам руководителя Peugeot, новый концепт-кар окажется «впечатляющим и радикальным». Согласно данным зарубежных журналистов, автомобиль могут оснастить полностью электрической установкой. Это подтверждают планы компании, в которые входит выпуск «зелёных» версий всех новых автомобилей марки. Однако французы не собираются отказываться от дизельных агрегатов. Также компания пока не берётся за разработку беспилотных авто.

Не так давно появилась информация, что новый кроссовер Peugeot 2008 получит электрический двигатель. Вместе с тем в линейку моторов автомобиля войдут бензиновые и дизельные наддувные двигатели с тремя и четырьмя цилиндрами. Внешний вид модель во многом унаследует от 3008. Премьера новинки запланирована на будущий год.

Напомним, свой первый кроссовер, работающий исключительно на электротяге, в рамках Парижского мотор-шоу собирается представить французская премиальная марка DS, которая принадлежит альянсу Peugeot Citroen. Речь идёт о модели, которую, скорее всего, назовут DS3 Crossback.