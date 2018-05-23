Citroen представил особую версию C4 Cactus Black

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Французский автопроизводитель Citroen анонсировал специальную серию C4 Cactus Black, который будет доступен на австралийском рынке по цене от 30 990 долларов, что эквивалентно 1 442 500 рублей.

Компания ограничивается всего лишь 20 единицами, которые будут доступны исключительно для Австралии. Citroen утверждает, что темная версия кроссовера добавит 3850 долларов (235 850 рублей) к цене базовой версии. Такая прибавка вызвана наличием дополнительного оборудования.

Дополнения к списку функций включают панорамную крышу, высококачественную отделку, черные 17-дюймовые легкосплавные диски и однотонный стиль.

Кроме того, модель оснащена стандартной 7-дюймовой сенсорной навигационной системой, камерой заднего вида с задними датчиками парковки, цифровым радио DAB +, аудиосистемой с шестью динамиками и цифровым усилителем Arkamys, автоматическими фарами и стеклоочистителями, климат-контролем, Bluetooth, USB-входом и двухцветным кожаным рулем с хромированными вставками и элементами управления. Мощность Citroen C4 Cactus Black поступает от того же 1,2-литрового бензинового двигателя, мощностью 110 лошадиных сил.