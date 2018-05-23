Кроссовер Hyundai Creta подорожал в России

Сегодня, 12:04

Производители продолжают пересматривать свои прайсы на авторынке России. Накануне эксперты обнаружили, что в РФ подорожал кроссовер Hyundai Creta, являющийся самой востребованной моделью SUV в стране.

Ценник Hyundai Creta в России вырос в мае на 1,2-1,6% (15 000 рублей). Смена прайса затронула автомобили, сошедшие с конвейера в 2018 году. Подорожали все комплектации модели кроме базовой Start.

Версия Active, оснащаемая 1,6-литровой 123-сильной установкой с МКПП, теперь стоит в России 932 900 рублей. Сборка Comfort предлагается минимум за 1 062 900 рублей. За «топовую» Travel придется выложить 1 067 900 рублей.

В прошлый раз корейцы пересматривали прайс на Hyundai Creta в России в марте нынешнего года. Однако тогда стоимость некоторых версий паркетника была снижена.

В первые четыре месяца 2018 года дилеры продали россиянам 21 697 экземпляров Hyundai Creta. Продажи транспортного средства выросли на 36% в годовом сравнении. Он стоит на четвертой позиции в рейтинге самых востребованных легковых машин на рынке РФ.