Ростовчан удивил самодельный отечественный трактор-лимузин

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Одно из ростовских сообществ для автомобилистов поделилось фотографией уникальной разработке местных инженеров. Речь идёт о транспортном средстве, объединившем в себе черты трактора и лимузина.

Необычный «гибрид» могли увидеть посетители ежегодных гонок на тракторах «Бизон-Трек-Шоу-2018». Мероприятие проходило 20 мая на 4-м км трассы «Ростов – Таганрог».

Примечательно, что участники шоу – простые механизаторы из Ростовской и Московской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, а также из Крыма. В ходе мероприятия также прошёл парад самых необычных транспортных средств.

Ростовчанам очень понравился трактор-лимузин. Один из горожан предложил использовать его для проведения свадеб. Другие увидели повод пошутить: «Да просто наши люди ДТП трактора и лимузина превратили в чудо», «Тракторист 300 лвл», «Это когда ты живёшь в селе и миллионер».