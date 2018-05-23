Самый мощный Volkswagen Amarok отправился в производство

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У пикапа Volkswagen Amarok появилась «топовая» версия с самым производительным двигателем из предусмотренных для модели. Машина уже производится в Ганновере, и немцы озвучили ее подробности, в том числе ценник на новинку.

В моторном отсеке самого производительного Volkswagen Amarok устанавливается 3-литровый двигатель EA897 отдачей 258 л.с. Мощность двигателя увеличивается до 272 л.с. при включении режима овербуст. Ранее «топовый» пикап оснащался 224-сильным V6.

Самым мощным «турбодизелем» оснащаются комплектации Highline и Aventura. Для них предусмотрена 8-АКПП, передающая крутящий момент на фирменный привод 4Motion. Автомобиль оснащается оригинальными 20-дюймовыми колесными дисками.

Volkswagen Amarok Highline с новым агрегатом предлагается немцам минимум за 43 180 евро. За комплектацию Aventura с самым мощным мотором нужно заплатить не менее 48 800 евро. На данный момент неизвестна будущая география продаж автомобиля.

В России пикап представлен с 180-сильным «дизелем» объемом 2.0 ценой 2 232 700 рублей. Также в РФ продается 224-сильный Amarok с V6 под капотом. Его стоимость составляет от 3 602 600 евро.

Volkswagen Amarok берет свое начало в 2005 году. Тогда немцы решили создать пикап, и в 2007 году создали прототип на платформе модели Toyota Hilux. Его показали в 2008 году уже в товарном виде. В 2016 году модель модернизировали. Она слегка изменилась внешне и получила новые моторы.